Bruno Fernandes já treina com a Seleção e João Moutinho com boas notícias

Fernando Santos contou com duas novidades durante os trabalhos desta quarta-feira: Bruno Fernandes juntou-se à concentração da Seleção Nacional depois de ter disputado a final da Liga Europa pelo Manchester United, e João Moutinho, que, apesar de ter voltado depois de uma mialgia de esforço, se encontra condicionado a fazer trabalho individual com António Gaspar.





O selecionador português ainda não pode contar com João Cancelo, Rúben Dias, Bernardo Silva (por terem jogado a final da Champions pelo Manchester City no sábado) e Gonçalo Guedes (a recuperar de teste positivo à covid-19).Recorde-se que Portugal defronta a Espanha, em Madrid, na próxima sexta-feira, dia 4, em jogo de preparação para o Euro'2020. A partida de estreia dos comandados de Fernando Santos no Europeu realiza-se no dia 15 de junho, frente à Hungria, em Budapeste.