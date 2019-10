Cristiano Ronaldo: «Não busco recordes, eles é que me buscam»

As imagens do Ucrânia-Portugal: o abraço especial de Shevchenko a Cristiano Ronaldo



Cristiano Ronaldo mostrou-se contente por ter alcançado a marca dos 700 golos entre clubes e seleções principais na sua carreira sénior (hoje fez o 701.º) mas lamentou que tal feito não tenha sido acompanhado por uma vitória de Portugal, que acabou mesmo derrotado na Ucrânia ( 2-1 ) em jogo de apuramento para o Euro'2020."Um momento bonito na minha carreira mas acaba por ter sabor amargo porque não ganhámos. Mas a meu ver temos de sair orgulhosos porque fizemos um excelente jogo. Por que olhei para o céu no golo? É um número que não é qualquer um que pode alcançar, agradeço a todos, companheiros, colegas, treinadores os que ajudaram o Cristiano a ser o jogador que é, mas há um sabor amargo por não ter ganho. Estou orgulhoso da equipa. Quantos recordes tenho? Não sei. É desfrutar do momento e do futebol, de tudo o que tenho vindo a fazer. Agradeço a todos os que me ajudaram a alcançar esta marca impressionante", começou por dizer CR7 aos jornalistas à saída do estádio.O capitão da Seleção Nacional voltou a um recinto onde disputou o último jogo pelo Real Madrid:"A última vez que tinha jogado cá ganhei a Liga dos Campeões, um momento bonito mas já é passado. Hoje jogámos bem mas não conseguimos ganhar. Fizemos de tudo e tivermos muitas ocasiões."Numa altura em que tenta tornar-se no futebolista com mais golos por seleções em todo o Mundo, Ronaldo encarou com naturalidade:"Os recordes vêm naturalmente, não os busco, os recordes é que me buscam a mim. Sem ter essa obsessão, eles acontecem de forma natural."Em Alvalade, Ronaldo também marcou, num jogo em que foi homenageado Aurélio Pereira. "O Aurélio merece, porque o que sou hoje é também por ele. Deu-me gozo ter feito aquele golo em Alvalade e abraçá-lo", garantiu, sendo depois questionado sobre a hipótese, que não foi excluída por Frederico Varandas, de poder vir a dar nome ao Estádio de Alvalade ? "Vamos ver, no futuro..."