Deschamps e a conversa decisiva: «Benzema disse-me algumas coisas bastante fortes»

Surpresa (ou talvez não...) na convocatória francesa para o Euro'2020, Benzema continua a ser um dos temas centrais de debate no mundo do futebol. Desta vez, voltou a ser Deschamps, o seu selecionador, que, em conversa com a televisão francesa RMC Sport, falou sobre os méritos do avançado durante a época e sobre o significado da palavra "perdão" para justificar a chamada do jogador.





"Foi uma decisão fruto dos seus méritos dentro de campo. Só faço escolhas no âmbito desportivo. Foi por isso que chamei o Benzema. Foi uma convicção profunda, mas não a revelarei", começou por dizer Deschamps."Ele precisava de conversar e eu também. Não falámos antes porque não houve momento para isso. Se o convoquei, foi porque a conversa correu bem. O Benzema disse-me algumas coisas bastante fortes naquele momento, mas depois de três minutos tudo tinha voltado à normalidade. Perdão é uma palavra muito forte. Desde que me tornei selecionador, tive certas situações com alguns jogadores, mas nunca fui radical. Se acredito que uma coisa é para o bem da seleção, sigo esse caminho", justificou.Recorde-se que França vai ser adversária de Portugal durante a fase de grupos do Euro'2020.