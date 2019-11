Deschamps: «Fernando Santos é um espertalhão... já o conheço»

Imagens do sorteio do Euro'2020: amena cavaqueira entre Santos, Deschamps e Löw saltou à vista



Didier Deschamps reagiu com sorrisos às declarações de Fernando Santos. O selecionador nacional falou em "dois favoritos e um candidato" no grupo da morte do Euro'2020, onde estão Portugal, França e Alemanha, e o técnico gaulês lembrou o passado."O Fernando é um espertalhão.... já o conheço. Também dizia que a França era favorita no Euro. É um grupo com três equipas fortes", disse Deschamps à Sport TV.Antes, brincou com a fortuna: "Foi um sorteio simpático (risos). Fernando e Joachim pensam o mesmo que eu, é o grupo mais difícil com três nações que ganharam os últimos três títulos. É muito difícil e há para a Alemanha a vantagem de jogar em casa".