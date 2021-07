Patrik Schick foi uma das figuras do Euro'2020 e contribuiu de forma decisiva para a campanha da República Checa até aos quartos-de-final. O avançado, de 25 anos, disputou cinco jogos e marcou 5 golos, tantos quanto Cristiano Ronaldo, mas perdeu o título de melhor marcador para CR7, pois o português fez uma assistência e esse fator desempatou as contas.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Patrik Schick (@p_schicky)

Apesar de ter falhado o objetivo por muito pouco, Shick teve uma atitude de enorme fair-play e felicitou Cristiano Ronaldo nas redes sociais. "Desta vez tiveste mais sorte. Parabéns ao meu ídolo", escreveu o avançado do Bayer Leverkusen, no Instagram, com uma imagem onde o próprio surge em primeiro plano e tem CR7 ao seu lado mas em ponto mais pequeno.Recorde-se que Schick já defrontou Cristiano Ronaldo na liga italiana, quando o avançado checo representava a Roma.