Diego Llorente e o teste positivo à covid-19: «As primeiras horas foram devastadoras»

Diego Llorente, central que testou positivo à covid-19 e teve de se isolar da concentração da seleção espanhola, recordou este sábado, em conferência de imprensa, o sentimento "devastador" que viveu quando soube da notícia.





"É difícil descrever, eu nem sabia o que pensar. Quase não dormia à noite, ficava a pensar nisso. Não consegui encontrar explicação para ter ficado infetado, não tinha estado perto do Busquets [primeiro jogador a testar positivo]. As primeiras horas foram devastadoras", começou por referir, salientando ainda: "Os primeiros dois dias foram muito complicados, mas o importante foi que não tive sintomas. Tive sorte. Quando se constatou que era falso positivo, fiquei ainda mais ansioso"."O positivo do Busquets foi um balde de água fria. É notável que não tenha havido mais casos, é muito difícil impedir o contágio a tempo", alertou Llorente, antes de deixar uma mensagem: "É preciso mandar um recado para os jovens. O vírus anda aí, e muitas pessoas estão a passar um mau bocado. Até que sejamos todos vacinados, isto é algo muito sério".O jogador do Leeds não esqueceu ainda o apoio que recebeu. "Quero gradecer a todas as pessoas que me perguntaram sobre o meu estado de saúde. Ao presidente da Federação, ao Luis Enrique, à comissão técnica, aos meus colegas. O acolhimento que me deram foi especial".