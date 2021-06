Segundo caso positivo de Covid-19 na seleção espanhola

Depois de Sergio Busquets, está confirmado um segundo caso positivo à Covid-19 na seleção espanhola. Trata-se de Diego Llorente, defesa que atualmente atua nos ingleses do Leeds United. O anúncio foi feito através de um comunicado oficial da Federação espanhola, que informa que o jogador abandonará a concentração da equipa-absoluta ainda esta noite.





Recorde-se que este é o segundo caso na seleção principal espanhola, depois de Sergio Busquets que testou positivo à Covid-19 no domingo. Já esta terça-feira, a Federação sueca também revelou ter dois jogadores infetados na sua seleção: os médios Dejan Kulusevski e Mattias Svanberg A Espanha está integrada no Grupo E, juntamente com a Polónia, de Paulo Sousa, a Eslováquia e a Suécia, que também já teve dois casos positivos do novo coronavírus."A RFEF lamenta comunicar que o defesa-central Diego Llorente testou positivo nos últimos testes PCR realizados esta manhã na concentração da seleção nacional espanhola."O futebolista abandonará esta noite a concentração da seleção nacional, seguindo todos os protocolos sanitários estabelecidos."A concentração da seleçãonacional continuará com todas as rotinas de trabalho estabelecidas em situações de Covid-19. Vão manter-se os treinos personalizados tendo em vista a preparação para o Europeu", pode ler-se no comunicado publicado hoje.