Eric Garcia em rasgados elogios a Messi: «É o melhor que há e que alguma vez houve»

Eric Garcia, central de 20 anos e um dos mais novos a integrar o lote de Luis Enrique no Euro'2020, falou sobre a sua transferência para o Barcelona, destacando, como seria de esperar, Lionel Messi. O espanhol aproveitou ainda para relembrar a "falta" que Sergio Ramos faz à seleção, para destacar a mentalidade da 'La Roja', e para fazer a antevisão à partida das meias-finais do Europeu frente à Itália, que sublinha ser uma equipa com "muita experiência", com dois defesas "espetaculares", Chiellini e Bonucci.





"Todos sabemos o que o Sergio Ramos representa aqui. Surpreendeu-me a sua ausência, assim como a de outros companheiros que não estão connosco. Nem sequer pensámos em escolher o [número] 15, esse estará sempre reservado para ele", começou por dizer Garcia, que, apesar da ausência do central, destaca o "grande crescimento" da equipa."Já nos aconteceu de tudo. O teste positivo de Busquets , a poucos dias de começar o Europeu. A equipa cresceu muito desde então. Nas duas primeiras partidas, não encontrámos o resultado que procurávamos, mas continuámos a trabalhar e agora estamos nas meias-finais. Isso diz muito do trabalho da equipa e do staff". Apesar da confiança, o espanhol relembrou que o jogo frente aos italianos não será fácil, devido ao nível do adversário, principalmente dos dois centrais."É uma seleção com muita experiência, joga muito bem em combinações. O meio campo e o ataque são diferenciados. Têm jogadores jovens à frente e outros com muita experiência mais atrás. A ausência do Spinazzola pode ser importante para nós. Bonucci e Chiellini são dois centrais espetaculares, jogam a um nível alto há muito tempo. Contra a Bélgica, voltaram a demonstrar a sua capacidade. Aqui também temos gente muito experiente como o Busquets. O mais importante somos nós". Questionado acerca da sua transferência para o Barcelona, o jovem foi breve, mas não esqueceu... Messi."Tenho muita vontade de vestir a camisola do Barcelona. Espero que Messi fique. É o melhor que há e que alguma vez houve", rematou.