Fernando Santos fala em "dois favoritos e um candidato" e lembra a logística no Euro

Fernando Santos não entrou em dramas depois de Portugal ficar emparelhado no grupo da morte no Euro'2020, com França e Alemanha. À Sport TV, o selecionador nacional falou em "dois favoritos e um candidato" e lembrou a importância da logística numa prova diferente."Normal, são os três últimos vencedores das três grandes provas. Será um grupo forte, dois favoritos e um candidato. Todos vão respeitar-se uns aos outros e é esperar quem é o quarto. Pode ser que o primeiro jogo seja uma repetição do Euro'2016, se ganhar a Islândia o seu grupo do playoff. Vamos acreditar nas nossas possibilidades e podemos vencer. Todos têm a sua responsabilidade. Há quatro equipas favoritas pelo seu historial e valor. Estas são duas dessas quatro e Portugal é um candidato e tem as suas chances.""Não passam por aí as aspirações de Portugal no Euro. Isso não cria mais ou menos responsabilidade mas sim a equipa no seu todo, que quer voltar a ser campeã da Europa. Sobre CR7, estou ansioso e desejoso que ganhe o prémio.""Seria mais fácil se ficássemos no grupo da Espanha, podíamos ficar em Portugal na Cidade do Futebol. Assim em principio será Budapeste o quartel general.. mas é melhor do que Baku. Agora é analisar os adversários, estudar bem para estarmos bem quando começarmos"