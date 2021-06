França derrota Bulgária em particular marcado pela lesão de Benzema

A França, adversária de Portugal na fase de grupos do Euro'2020, derrotou esta terça-feira a Bulgária por 3-0 no último teste da seleção gaulesa antes do arranque da competição.





O encontro, disputado em Paris, ficou marcado pela lesão de Karim Benzema ainda na primeira parte . O avançado do Real Madrid, que foi convocado por Didier Deschamps após longa ausência da seleção, acabou por ser substituído aos 41 minutos com muitas queixas no joelho direito, numa altura em que os gauleses já venciam por 1-0, graças ao golo marcado por Griezmann, aos 29 minutos. Para o lugar de Benzema entrou Olivier Giroud, que viria a bisar na partida com golos aos 83 e 90 minutos.Recorde-se que a França está integrada no Grupo F, juntamente com Portugal, Alemanha e Hungria. O jogo frente à Seleção Nacional está agendado para o dia 23, mas a estreia dos gauleses no Euro acontece já na próxima terça-feira, frente à Alemanha.