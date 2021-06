Mourinho emocionado com a situação de Eriksen: «Chorei e rezei»

José Mourinho, treinador que vai estar ao comando da Roma na próxima temporada, aproveitou uma conversa ao 'talkSPORT' para revelar que se "emocionou" com a situação vivida na partida entre Dinamarca e Finlândia para o Euro'2020, onde Christian Eriksen, médio que já foi treinado pelo português no Tottenham, caiu inanimado no relvado e teve de ser imediatamente socorrido.





"Hoje não consigo parar de pensar sobre o que aconteceu ontem. Acho que é um dia para celebrar, não para estar triste. Acabámos por ter boas notícias", começou por dizer Mourinho, que acredita que "Deus estava a olhar para o futebol" na altura do incidente: "Acredito que Deus estava a olhar para o futebol naquele momento. Tudo junto fez com que o Christian [Eriksen] ficasse connosco, para estar com a sua família e para estar vivo"."Foi uma situação muito além de futebol, mas acredito que também mostrou os bons valores do desporto. O amor, a solidariedade, o espírito de família. Não foi só relacionado à sua família, foi também relacionado à sua família do futebol, uniu as pessoas", continuou, antes de confessar que chorou e rezou pelas melhoras do dinamarquês."Ontem rezei e chorei. Quantos milhões de pessoas o fizeram à volta do mundo? Acredito que muitos, porque o futebol une muito as pessoas. Infelizmente, ontem, foi pelas razões erradas, mas no fim podemos celebrar. Ainda não falei com ele, mas falei com o Hojbjerg esta manhã e ele estava muito positivo acerca da situação", rematou.Recorde-se que a Federação Dinamarquesa já emitiu um comunicado onde revelou que Eriksen já se encontra estável e a realizar exames médicos.