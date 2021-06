O segredo da seleção espanhola: nova máquina acelera tratamento de lesões

A seleção espanhola, notícia nas últimas semanas pelos cuidados na preparação física dos jogadores, adquiriu uma máquina que tem como objetivo acelerar a recuperação. A "Bomba Diamagnética CTU Mega 20", como é designada, está indicada para tratar de problemas como contusões, distensões musculares ou torções, e chega para contribuir na recuperação entre jogos e é esta quarta-feira um dos assuntos em destaque na imprensa local.





"A terapia diamagnética é uma das mais recentes técnicas terapêuticas não invasivas no tratamento e recuperação de lesões. Dependendo da condição do atleta, atua a diversos níveis. Tem uma alta capacidade de mobilização de líquidos corporais, oferecendo resultados sensacionais em todos os processos relacionados a inflamações ou hematomas. Também é chave graças à sua capacidade de regeneração dos tecidos corporais", refere-se na publicação feita pela 'Fisaude and Sport Performance', clínica responsável pela máquina.Este método vem substituir o uso de máquinas hiperbáricas, também presentes na concentração da seleção espanhola mas que não são utilizadas desde o caso positivo de Busquets à covid-19.Recorde-se que alguns jogadores espanhóis já tinham sido notícia no início deste mês, por terem levado as suas camas para o estágio, de forma a acelerar a recuperação e otimizar a sua condição física entre partidas.