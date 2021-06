O segredo da seleção espanhola para atacar o Euro'2020 pode passar pela... cama

O 'AS' revelou o 'segredo' de alguns dos jogadores espanhóis para o sucesso que a seleção deseja alcançar no Euro'2020: as camas. Segundo avança o jornal espanhol, cinco dos jogadores convocados por Luis Enrique aproveitaram a concentração para levarem as suas camas: Marcos Llorente, Koke, Laporte, Morata e Eric Garcia.





O sistema de descanso, da marca Hogo, já tinha sido falado há alguns meses, quando Marcelo, craque do Real Madrid, investiu 35 mil euros numa cama da mesma marca , uma preferência para aqueles que procuram "perfeccionismo na preparação física", segundo apelidou o 'AS' na altura.A publicação refere ainda que o treinador Luis Enrique e a sua equipa técnica aprovaram esta escolha dos jogadores, uma vez que contribui para ajudar a melhorar o rendimento desportivo.Recorde-se que já em 2018, os internacionais da seleção belga levaram as suas camas para a concentração da seleção, altura em que o chefe dos serviços médicos da mesma revelou: "A recuperação é importante porque os jogadores têm relativamente pouco tempo para descansar entre os jogos".