Ricardo Carvalho: «Temos a responsabilidade de defender o título»

Ricardo Carvalho foi um dos convidados pela UEFA a participar na dinâmica do sorteio da fase final do Euro'2020 e, após ser conhecido o alinhamento da prova, o antigo internacional português analisou a presença da Seleção Nacional no mesmo grupo de Alemanha e França.

"A responsabilidade é grande. Não temos um grupo fácil mas temos de provar por que somos campeões europeus. É bom para a competição jogarmos contra estas equipas e mostrar que somos capazes", explicou, em declarações ao Canal 11.

Para o antigo defesa-central, agora com 41 anos, Portugal tem "a responsabilidade de defender o título" e "nada melhor do que jogar contra estas equipas que são fortíssimas e que são candidatas". "Temos de mostrar que conseguimos vencer. Todos os portugueses esperam que possamos chegar longe. Teríamos que jogar mais cedo ou mais tarde contra elas e vamos jogar já nesta 1.ª fase", explicou Ricardo Carvalho.

Confrontado com o desejo de voltar a representar a equipa das Quinas, Ricardo Carvalho admitiu que essa "vontade está sempre lá, mas a verdade é que já não dá" e assumiu ainda que a conquista do título europeu em 2016 foi o momento alto da sua carreira.

"Depois de 2016 e de ganhar algo pelo meu país… era o que me faltava. Podia ter ganho duas, três ou quatro Champions mas ganhar por Portugal foi o melhor troféu da minha carreira", concluiu.