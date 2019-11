Sorteio da fase de grupos do Euro'2020 em direto: Portugal fica a conhecer adversários

15h15 - João Mário não vai participar no sorteio em si, por ser um jogador no ativo, ao contrário de Ricardo Carvalho, que se junta o espanhol Iker Casillas, ligado ao FC Porto e bicampeão europeu e campeão do mundo pela Espanha. Ao lado destes antigos jogadores estarão outras 'lendas', como o italiano Francesco Totti, o francês Marcel Desailly ou o checo ex-Benfica Karel Poborsky.15h00 - O médio João Mário e o antigo defesa Ricardo Carvalho vão entregar a taça de campeão europeu conquistada por Portugal no Euro'2016.10h49 - Casillas publica uma imagem em frente ao parlamento de Bucareste, cidade onde vai ter lugar o sorteio.Devido às regras do sorteio, com todos os países com cidade-sede a jogarem em casa e com Rússia e Ucrânia a não poderem defrontar-se, por questões diplomáticas, Portugal sabe que não vai calhar no Grupo B, em que já está a Bélgica (Pote 1), a Rússia (Pote 2) e a Dinamarca (Pote 3), num agrupamento que será disputado em São Petersburgo e em Copenhaga. Pelas mesmas razões, o Grupo C, que irá decorrer em Amesterdão e em Bucareste, será composto por Ucrânia e Holanda (Pote 2), mas neste caso com Portugal a poder ser sorteado.Além de serem considerados tubarões do futebol europeu, italianos, ingleses, alemães e espanhóis terão ainda a vantagem teórica de atuarem em casa nos jogos da fase de grupos, por terem cidades-sede da competição (Roma, Londres, Munique e Bilbau, respetivamente).Itália, Inglaterra, Alemanha, Espanha e Ucrânia são os possíveis adversários do Pote 1, com a seleção ucraniana, em teoria, a ser o rival com menos historial, embora tenha causado grandes dificuldades a Portugal durante a fase de qualificação, tendo empatado na Luz (1-1) e vencido em Kiev (2-1).Ao falhar a conquista do Grupo B de apuramento, que acabou por ser vencido pela Ucrânia, e ao ser apenas o terceiro melhor segundo dos 10 grupos, a seleção nacional caiu para o terceiro pote e, antes do sorteio, já sabe que tem uma alta probabilidade de encontrar, pelo menos, um dos favoritos logo na primeira fase.Portugal, o atual campeão europeu, vai estar no Pote 3 e pode apanhar um ou até dois tubarões na fase de grupos.Bom sábado.vai acompanhar o sorteio da fase de grupos do Campeonato da Europa de 2020. A cerimónia vai decorrer em Bucareste.