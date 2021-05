Sergio Ramos e a ausência no Euro'2020: «As coisas nem sempre saem como queremos»

O dia tem sido marcado pela notícia da ausência de Sergio Ramos na convocatória de Luís Enrique para o Euro'2020. Numa publicação no seu Instagram, o jogador espanhol afirmou que "lhe vai custar" não conseguir ajudar a seleção espanhola, mas que será "mais um a apoiar desde casa".





"Depois de uns meses complicados, uma temporada atípica e diferente de tudo o que já vivi na minha carreira, junta-se agora o Euro'2020. Tenho lutado e trabalhado todos os dias de corpo e alma para poder chegar a 100% ao Real Madrid e à Seleção, mas as coisas nem sempre saem como queremos", começou por dizer.E prosseguiu: "Dói-me não ter conseguido ajudar mais a minha equipa e não poder defender a Seleção Espanhola, mas, neste caso, acredito que seja melhor descansar, recuperar-me bem para que, no próximo ano, possa voltar como sempre voltei. Custa muito não representar o meu país, mas há que ser honesto e sincero"."Desejo a todos os meus companheiros muita sorte e espero que consigamos fazer uma grande campanha no Euro'2020. Serei mais um a apoiar desde casa. Grandes saudações a todos, Viva Espanha e Hala Madrid", terminou Sergio Ramos.