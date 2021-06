Teemu Pukki: «Foi o jogo mais difícil da minha carreira»

A Finlândia venceu este sábado a Dinamarca por 1-0, com golo de Pohjanpalo, em jogo a contar para a primeira jornada do grupo B do Euro'2020. Mas o jogo ficou marcado pelo susto com Christian Eriksen, que caiu inanimado no relvado, e foi estabilizado graças à rápida intervenção das equipas médicas presentes no estádio. Em declarações ao 'Ilta Sanomat', meio de comunicação finlandês, Teemu Pukki referiu tratar-se do "jogo mais difícil da sua carreira".





"Pode-se dizer que sim, foi o jogo mais difícil da minha carreira. Soubemos que tudo iria ficar bem com o Eriksen, mas não foi nada fácil voltar para o campo. Queríamos fazer o que a Dinamarca quisesse, e eles quiseram continuar", começou por dizer, antes de prosseguir: "Um jogo muito importante, que tratámos com muita honra. Claro que ficamos felizes com o resultado, mas a sensação no balneário não era a mesma que se vive normalmente depois de uma vitória. Mas são três pontos muito importantes".O selecionador dinamarquês, Kasper Hjulmand, sublinhou a vontade dos jogadores de continuarem a partida no próprio dia: "A oportunidade que tínhamos era terminar o jogo no mesmo dia ou no domingo às 12h. Os jogadores queriam continuar a jogar. Nem imaginavam jogar se tivessem uma noite sem dormir".Recorde-se que a Federação Dinamarquesa já emitiu um comunicado , onde afirmou que Eriksen se encontra estável e hospitalizado a realizar alguns exames, sublinhando ainda que a "equipa e o staff da seleção nacional receberam assistência psicológica e vão continuar a receber, depois do incidente de ontem".