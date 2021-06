Toni Kroos de regresso: «Está tudo bem, o coração continua a funcionar»

Toni Kroos, jogador alemão que esteve infetado com covid-19 e que, por isso, esteve em isolamento, sem poder treinar com a seleção alemã, a menos de duas semanas do início do Euro'2020, está agora recuperado e pronto para competir.





A informação foi avançada pelo futebolista no podcast semanal do seu irmão, o 'Einfach mal luppen': "Está tudo bem, o coração continua a funcionar", revelou. O médio já se tinha juntado à equipa no passado domingo, na sequência de um teste negativo, mas foi aconselhado a ficar isolado por mais um dia."Como todos sabemos, há falsos positivos, mas também há falsos negativos. Submeteram-me a outro teste na manhã de segunda-feira, que também acabou por dar negativo. Agora posso estar de maneira oficial e completamente legal com a seleção", confirmou Kroos.O jogador alemão teve ainda de se submeter a vários testes físicos no seu regresso, para haver certezas de que o seu nível competitivo poderia voltar à normalidade. Segundo conta o 'As', foi sujeito a um teste de stress, a recolha de sangue e a um electrocardiograma.Kroos já participou de forma breve no treino da Alemanha desta segunda-feira, e no dia seguinte integrou o treino de preparação para a partida frente à Dinamarca, apesar de ainda não fazer parte dos planos do treinador para esse jogo. O internacional alemão voltará aos relvados na partida contra a Letónia, a disputar na próxima segunda-feira, dia 7, às 19h45.