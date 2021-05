O desabafo de Toni Kroos sobre os efeitos da covid-19: «Sinto-me fraco»

Toni Kroos, internacional alemão e jogador do Real Madrid, está em isolamento desde o dia 14 deste mês e a equipa espanhola não vai poder contar com a sua presença para o último jogo do campeonato diante do Villareal.





Em conversa com o irmão durante um podcast, Kroos revelou mais acerca do seu estado de saúde: "No geral, sinto-me fraco. É algo que não recomendaria a ninguém, mas estou um pouco melhor. A febre já baixou um pouco. Tomámos todas as precauções, mas infelizmente ficámos infetados através de um empregado doméstico".Questionado acerca da sua presença no Euro'2020, o jogador mostrou-se... confiante, ele que integra a lista de 26 convocados por Joachin Löw divulgada esta quarta-feira: "Se todos os prazos forem cumpridos, conseguirei juntar-me à equipa de forma normal. Mas se tiverem de ser mais dois ou três dias em casa, que assim seja. O máximo que posso fazer é garantir aos adeptos: chegarei, e estarei inscrito".Toni Kroos conta ainda que a sua mulher foi a primeira a testar positivo: "Tinha comentado com ela uns tempos antes: 'só por seres tão cuidadosa, estares sempre a lavar as mãos e a desinfetá-las, vais ser a primeira a ficar infetada'. E assim foi".