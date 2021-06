UEFA aplica um jogo de castigo a Arnautovic por insultar adversário

A UEFA comunicou, esta quarta-feira, em comunicado, a aplicação de um castigo de um jogo de suspensão a Marko Arnautovic na sequência de insultos proferidos pelo avançado austríaco a um adversário frente à Macedónia do Norte.



Em causa está o polémico festejo de Arnautovic após o golo que sentenciou o triunfo (3-1) da Áustria, no domingo, e que levou a que o jogador fosse acusado de "insultar outro jogador". Após o encontro, os macedónios pediram um castigo exemplar para o jogador de 32 anos, que negou ter tido qualquer tipo de atitude racista. A UEFA acabou por abrir um inquérito de investigação e esta quarta-feira, através do Órgão de Recursos, o organismo confirmou o castigo.



Arnautovic falha assim o encontro de amanhã frente à Holanda, referente à 2.ª jornada do Grupo B do Euro'2020.





Leia o comunicado na íntegra:





Arnautovic 'matou' desta forma o jogo para a Áustria

"O Órgão de Recursos da UEFA anunciou a seguinte decisão:Jogo: jogo da fase de grupos do UEFA EURO 2020 entre a Áustria e a Macedônia do Norte, disputado em 13 de junho em Bucareste, na Romênia.Incidentes: Marko Arnautovic - Insultar outro jogador, art. 15 (1) (a) (iv) dos Regulamentos Disciplinares da UEFADecisão: O Órgão de Recursos da UEFA decidiu: - Suspender o jogador da Federação Austríaca de Futebol, Marko Arnautovic, para o próximo (1) jogo da competição por equipas representativas da UEFA para o qual seria elegível, por insultar outro jogador."