«Só tenho 29 anos»: as primeiras palavras de Eriksen após ser reanimado

Jens Kleinefeld foi um dos médicos que socorreu Christian Eriksen logo após o médio ter caído inanimado no Dinamarca-Finlândia. Em declarações ao grupo de media alemão Funke, o médico germânico descreveu os momentos vividos no relvado do estádio Parken, em Copenhaga, e revelou ainda as primeiras palavras de Eriksen após recuperar a consciência.





"Cerca de 30 segundos depois [de começarem as manobras de renimação] o jogador abriu os olhos e falei diretamente com ele. Foi um momento comovente, porque nestas situações as hipóteses de sucesso são mínimas. Perguntei-lhe, em inglês, 'estás novamente connosco?'. Ele respondeu: 'Sim, estou de volta... só tenho 29 anos'", contou Kleinefeld."Foi quando soube que o cérebro não estava danificado e que tinha regressado totalmente. No estádio fiquei com 99 por cento de certeza de que ele chegaria ao hospital e permaneceria estável", acrescentou o médico.Refira-se que o médio dinamarquês, que ainda está hospitalizado, terá de usar um desfibrilador cardíaco implantado , de acordo com informação divulgada esta quinta-feira pela Federação Dinamarquesa.