A resposta de atleta paralímpico a Morata que se tornou viral em Espanha

Após o encontro com a Polónia, depois de mais uma vez ter sido visado pelo público com assobios e críticas, Álvaro Morata soltou uma frase que deixou alguma marca no país vizinho, ao dizer que em Espanha "opinar é grátis e fácil". A mensagem era claramente direcionada a quem o tinha criticado e assobiado nessa partida, depois de também já o terem feito no encontro anterior.





Te equivocas Morata, gratis es jugar en la Selección Española d Basket en Silla de Ruedas durante 23 años como hice yo, y no buscar excusas estúpidas cuando no eres mejor q tu rival. Ojala a mi tb me hubiesen pitado como a ti, sería señal de q el BSR sería un deporte de masas. https://t.co/b17TNGqzTZ — Diego de Paz Pazo (@dieegodpaz) June 20, 2021

Um dia depois, o antigo atleta paralímpico Diego de Paz pegou nessas declarações e através de um 'tweet' deixou uma resposta ao avançado da Juventus que se tornou viral do outro lado da fronteira. "Estás enganado Morata. Grátis é jogar na seleção espanhola de basquetebol em cadeira de rodas durante 23 anos como eu fiz e não procurar desculpas estúpidas quando não és melhor do que o adversário. Quem me dera que me tivessem assobiado como a ti, seria sinal de que o basquetebol em cadeira de rodas seria um desporto de massas", escreveu o antigo atleta, já retirado da modalidade.