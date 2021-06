Jordi Alba e os casos de Covid-19 na Espanha: «É uma situação lixada, mas vamos superá-la»

Um dia após ser confirmado o segundo caso de Covid-19 na seleção espanhola, Jordi Alba falou em exclusiva ao 'As' por videoconferência e abordou o ambiente que se vive na 'Roja' a poucos dias da estreia no Euro'2020. Face à ausência de Sergio Busquets, um dos dois infetados - o outro é Diego Llorente - o lateral do Barcelona irá capitanear a seleção espanhola e lamenta toda a situação que o conjunto liderado por Luis Enrique está a viver.





"É uma situação muito desagradável, lixada, mas vamos superá-la. Espero o 'Busi' e o Llorente possam voltar. Claro que não sou eu que devo tomar essa decisão. Isso é com o Luis Enrique. Mas a minha maior alegria seria devolver a braçadeira ao 'Busi', porque quero que recupere e volte. Ele não é apenas o melhor do mundo na sua posição, é também um grande companheiro de equipa e uma ótima pessoa. Um líder, que todos aqui na seleção amam e respeitam. É muito difícil estar aqui com toda a ilusão de ir jogar um Europeu, ouvir que estás positivo e ser mandado para casa", disse o jogador, de 32 anos."Sempre que chegam os resultados dos testes olhamos uns para os outros e vê-se que há incerteza. Mas lidámos com esta situação excecional durante a época e, de certa forma, não digo que estejamos acostumados, mas pelo menos estamos preparados para estas situações", acrescentou.Apesar das contrariedades, Jordi Alba garante que o grupo está com motivação em alta. "Estamos bem, dentro do cenário que estamos a viver. Mas temos que dar normalidade, treinar preparar-nos da melhor maneira possível. Não temos escolha a não ser continuar a trabalhar e manter o pensamento positivo", disse.