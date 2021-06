Giroud ataca egoísmo de Mbappé: «Faço a corrida e a bola não chega»

Olivier Giroud fez estalar o verniz na seleção francesa ao tecer críticas ao comportamento de Mbappé, no triunfo frente à Bulgária (3-0). Apesar do bis, o avançado do Chelsea lamentou o ‘esquecimento’ em campo. "Por vezes faço a corrida e a bola não chega. Eu tento passar a todos os meus companheiros que me pedem e encontro soluções. Talvez devêssemos ter-nos encontrado melhor", frisou o atacante bleu.

Noutro âmbito, os adeptos gauleses suspiraram ontem de alívio, depois de os exames de diagnóstico a Benzema – substituído por lesão no joelho direito aos 41’ – não terem detetado qualquer problema sério. O ponta-de-lança vai cumprir tratamento nos próximos três dias e deverá estar a postos no arranque do Euro’2020, frente à Alemanha, na próxima terça-feira. Lucas Hernández, com uma contusão no joelho, é o outro lesionado da França.

O grupo de trabalho foi surpreendido ontem, em Estrasburgo, depois de uma violenta tempestade ter terminado o treino que decorria no Estádio Meinau.