Mbappé e a polémica com Giroud: «Preferia que tivesse conversado comigo»

Kylian Mbappé admitiu que teve um pequeno desentendimento com Olivier Giroud, depois de o avançado do Chelsea ter criticado algum individualismo do colega no particular com a Bulgária. Em vésperas de a seleção francesa defrontar a Espanha no arranque do Euro’2020, Mbappé não fugiu à questão e assumiu que se sentiu afetado pela situação.

“Falei com o Giroud e toda a gente sabe o que aconteceu. Depois de ele ter bisado frente à Bulgária, felicitei-o no balneário e não me disse nada. Depois li o que tinha acontecido na imprensa. Não disse nada de mal, mas preferia que tivesse conversado comigo sobre a situação e não abordado em público. Fiquei um pouco afetado, mas não vamos dar muita importância a isso”, explicou o internacional gaulês, de 22 anos, virando as atenções para o que aí vem: “A seleção francesa continua a ser o mais importante, estes problemas menores não vão atrapalhar a nossa preparação e estamos focados no mesmo objetivo.”

De resto, Mbappé louvou o regresso de Benzema aos bleus. “É um grande jogador e muito inteligente. Vai beneficiar muito a equipa e faremos uma boa dupla”, garantiu.

Deschamps nega tensão entre dupla

A polémica em torno de Giroud e Mbappé continua a passar ao lado do selecionador francês, Didier Deschamps, que prefere relativizar a questão. “Houve exagero sobre isso. Que o Giroud, tal como todos os pontas-de-lança, diga que não recebe a bola as vezes que quer, é um não assunto. Internamente não existem problemas”, confessou o técnico, de 52 anos. Além disso, pediu calma aos adeptos. “Os franceses pensam que já ganhámos, mas é preciso calma...”