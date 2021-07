A emotiva mensagem de Rashford: «Nunca vou pedir desculpa por quem sou, nem de onde vim»

Marcus Rashford, um dos protagonistas da final do Euro'2020 pelas piores razões para os lados ingleses, por ter falhado um penálti no desempate que acabaria por dar o título à Itália, num triunfo por 3-2 a partir dos onze metros, divulgou um comunicado nas suas redes sociais, onde pediu desculpa aos adeptos, mas onde também deixa uma mensagem clara aos crítica, especialmente àqueles que o visaram, tal como a Jadon Sancho e Bukayo Saka, com insultos racistas.





Nas redes sociais, refira-se, Bruno Fernandes deixou uma mensagem de força ao seu colega de equipa nos red devils. "Só podes estar orgulhoso por aquilo que alcançaste neste torneio. Levanta a cabeça bem alto, mano! És um exemplo para todos, dentro e fora do campo.""Nem sei por onde começar, e nem sei como traduzir para palavras aquilo que estou a sentir neste preciso momento. Tive uma época difícil, acho que isso foi claro para todos, e provavelmente entrei na final com alguma falta de confiança. Sempre confiei em mim mesmo para marcar um penálti, mas desta vez algo não parecia bater certo.Durante a corrida para a bola, demorei algum tempo, e infelizmente o resultado não foi aquele que queria. Senti que deixei os meus companheiros ficar mal. Senti que desiludi toda a gente. Tudo o que me pediram para fazer de forma a contribuir para a equipa, foi aquele penálti. Se consigo marcar penáltis nos meus sonhos, porque não o consegui fazer ali? É algo que tem estado a passar na minha cabeça desde que rematei aquela bola, e não deve haver nenhuma palavra que descreva o que sinto.Uma final. 55 anos. 1 penálti. História. Tudo o que posso dizer, é pedir desculpa. É o máximo que posso dizer neste momento. Quem me dera que tivesse sido diferente. Enquanto peço desculpa, gostaria também de destacar todos os meus colegas de equipa. Este verão foi um dos melhores que já experienciei, e todos vocês tiveram um papel importante nisso. Construiu-se uma irmandade que é inquebrável. O vosso sucesso é o meu sucesso. As vossas falhas, são as minhas. Cresci num desporto onde sabia que ia ler coisas sobre mim. Fosse sobre a cor da minha pele, sobre o sítio onde cresci ou, mais recentemente, sobre a maneira que decido passar o tempo fora do campo. Aceito críticas acerca da minha performance, o meu penálti não foi bom o suficiente, devia ter entrado, mas nunca vou pedir desculpa por quem sou e pelo sítio de onde vim. Nunca me senti tão orgulhoso quanto me sinto ao trazer os 'três leões' ao peito, e ao ver toda a minha família a apoiar-me numa multidão de dezenas de milhares. Sempre sonhei com dias assim. As mensagens que recebi hoje têm sido bastante positivas e ver as reações em Withington, quase me deu vontade de chorar. As comunidades que sempre me abraçaram, são as que continuam a manter-me cá em cima.O meu nome é Marcus Rashford, 23 anos, homem negro de Withington e Wythenshawe, Sul de Manchester. Se não tiver nada mais, tenho isso.Por todas as mensagens de apoio, obrigado. Voltarei mais forte. Voltaremos mais fortes".