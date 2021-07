Roy Keane incrédulo: «Não podem deixar a responsabilidade para um miúdo tímido como Saka»

A final do Euro'2020 nunca vai ser esquecida pelos adeptos ingleses... pelas piores razões. Os 'três leões' foram derrotados pela Itália nos penáltis (3-2, depois de empate a um golo no tempo regulamentar) e a escolha dos jogadores para as cobranças gerou inúmeras críticas, inclusive de José Mourinho. Roy Keane também deu a sua opinião, afirmando, em declarações à ITV, que "Sterling e Grealish não podem ficar parados a ver um miúdo como Saka a passar-lhes à frente".





"Se és o Sterling ou o Grealish, não podes simplesmente ficar ali parado a ver um miúdo a passar-te à frente para bater um penálti, não podes. Não podes deixar um rapaz tímido de 19 anos fazê-lo. Eles têm muito mais experiência. O Sterling já ganhou troféus, precisavam de ter tomado essa responsabilidade em vez do Saka", frisou.Recorde-se que Bukayo Saka, jogador do Arsenal, nunca bateu um penálti no clube londrino e a decisão de ter sido chamado a uma cobrança desta responsabilidade gerou muita polémica ao redor de Southgate, selecionador inglês.