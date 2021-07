Donnarumma foi herói em Wembley mas assume: «Não estava a perceber nada»

Herói da vitória italiana na final do Euro'2020 frente à Inglaterra (3-2 em penáltis, depois do empate a um golo no tempo regulamentar), Gianluigi Donnarumma é um nome que os adeptos 'azzurri' nunca vão esquecer. Decisivo ao defender duas cobranças, o guarda-redes não esboçou qualquer reação ao parar o tento decisivo, de Bukayo Saka, e, em declarações à 'Sky Sports', explicou: "Já estava no chão quando o Jorginho falou, achei que tínhamos perdido. Depois, só quando vi os meus colegas a correr na minha direção é que entendi que tínhamos vencido".





"Não estava a perceber nada, já estava no chão quando o Jorginho falhou, pensei que tínhamos perdido. Depois da defesa [ao penálti de Saka], ia voltar para o meu sítio e reparei que o VAR tinha dito que não havia nenhuma irregularidade. Depois, só quando vi os meus colegas a correr na minha direção é que entendi que tínhamos vencido", frisou.Considerado o melhor jogador do Europeu , Donnarumma aproveitou também para falar da sua saída do Milan e da corrida à Bola de Ouro: "Nos próximos dias falarei de tudo isso [fim do contrato com o Milan]. O que posso dizer agora, é que as cores do clube sempre serão parte de mim. Quero aproveitar a festa e, a partir de amanhã, estarei de férias. Ainda nem me apercebi de tudo o que alcançámos. Oiço falar da Bola de Ouro, mas sinceramente não penso nisso", rematou.