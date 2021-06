Ferdinand 'avisa' Gary Lineker sobre Cristiano Ronaldo: «Ele vai mandar-me mensagem...»

Na quarta-feira, antes do Portugal-França, Rio Ferdinand e Gary Lineker integraram o painel de comentadores da BBC na antevisão à partida. Durante o programa, os ex-internacionais ingleses - Frank Lampard também esteve presente - trocaram ideias relativamente às conquistas de Cristiano Ronaldo e Lineker voltou a dizer que prefere Lionel Messi ao português, o que mereceu um comentário curioso por parte de Ferdinand.





"Ele [Ronaldo] sempre foi obcecado em ser o melhor. É um jogador fenomenal, mas também alguém que pensa em cada pequeno pormenor do jogo para tirar o máximo de si mesmo. É um grande exemplo para os jovens jogadores e usa os comentários negativos como combustível. Tu dizes que o Messi é o melhor dos dois e ele vai mandar-me mensagem a dizer 'não posso acreditar que ele disse isso, não posso acreditar que ele fez isso'", afirmou o antigo defesa-central, que partilhou o balneário do Manchester United com CR7, entre 2003 e 2009."Tu podes pensar 'por que é que ele se importa com o que as pessoas dizem ele?'. Mas é a natureza competitiva dele e precisa disso para ser o melhor. Não se trata apenas da destreza física e de ser capaz de fazer isto e aquilo mais rápido do que qualquer outro, ou de ser mais forte. Também há que pensar onde e como estás em campo e acho que ele fez isso tão bem como qualquer outro na forma como evoluiu enquanto jogador de futebol", acrescentou Ferdinand.A verdade é que, horas depois, Cristiano Ronaldo 'respondeu' a Lineker dentro das quatro linhas: marcou dois golos à França e igualou Ali Daei no topo dos melhores marcadores da história das seleções