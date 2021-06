Com os dois golos marcados à França Cristiano Ronaldo igualou Ali Daei no topo da lista de melhores marcadores da história das seleções nacionais. Após a partida, o antigo avançado iraniano congratulou o jogador português e, esta manhã, CR7 retribuiu os elogios.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

"Os verdadeiros campeões mantêm-se campeões para sempre. Estou muito orgulhoso por ler palavras tão simpáticas de um grande ídolo como tu. Obrigado, Ali Daei", escreveu CR7 numa 'storie' do Instagram.Também esta manhã, igualmente no Instagram, o português deixou uma mensagem de confiança dirigida aos adeptos portugueses, com fotos do jogo com a França. "Continuem a acreditar tanto como nós", escreveu o avançado, de 36 anos.