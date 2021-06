Nova polémica na seleção sueca: a foto comprometedora depois dos casos de covid-19

Depois dos dois casos positivos de Covid-19 de Dejan Kulusevski, da Juventus, e Mattias Svanberg, do Bolonha, surge mais um 'problema' no seio da seleção da Suécia. Agora foi uma fotografia do assessor de imprensa dos suecos que gerou polémica, tudo porque estava com uma cerveja na mão durante a concentração da equipa.





Jakob Kakembo Andersson publicou a imagem na sua conta de Instagram e a polémica estalou, até porque com ele também estavam os jogadores Alexander Isak e Robin Quaison.Segundo as regras impostas pela Federação Sueca de Futebol, nenhum membro da comitiva pode beber bebidas alcoólicas vestido com equipamentos da seleção sueca.Entretanto, Jakob Kakembo Andersson já apagou o fotografia e deixou a seguinte mensagem na referida rede social: "Às vezes fazemos coisas erradas. Então temos de aceitar e pedir desculpa", pode ler-se.Mesmo assim, o assessor não se livrou de uma reprimenda pela atitude, de acordo com a 'Fotbollskanalen', um órgão de comunicação sueco.