FPF assinala 200.ª internacionalização de Cristiano Ronaldo: «Inigualável. Único»

A FPF assinalou esta terça-feira a 200.ª internacionalização de Cristiano Ronaldo pela Seleção Nacional, alcançado no duelo de hoje com a Islândia, dizendo tratar-se de "mais um máximo no livro de recordes" do avançado português e algo é "inigualável" e "único".O organismo lembrou ainda que passaram "quase 20 anos" desde este dia e aquele em que Cristiano Ronaldo realizou o primeiro encontro com a camisola da seleção portuguesa, na altura com 18 anos, em agosto de 2003, tendo sido lançado por Luis Felipe Scolari em duelo com o Cazaquistão.Cristiano Ronaldo, recorde-se, já foi homenageado hoje , pouco antes do Islândia-Portugal, tendo recebido duas camisolas e ainda recebeu uma placa do Guinness World Records, devido ao facto de este registo ser inédito no futebol mundial."Cristiano Ronaldo tornou-se o primeiro jogador da história a alcançar as 200 internacionalizações. CR 7 acrescenta, assim, mais um máximo no seu livro de recordes.Quando o árbitro alemão Daniel Siebert apitou para o pontapé de saída do Islândia-Portugal, Cristiano Ronaldo cumpriu o seu 200.º jogo pela Equipa das Quinas.Entre este momento e o dia da primeira internacionalização, distam quase 20 anos. Ronaldo tinha, então, 18 anos e na semana anterior assinara contrato com o Manchester United que o contratou ao Sporting CP.Foi a 20 de agosto de 2003 que Cristiano Ronaldo se estreou na Seleção num jogo de preparação realizado no estádio Municipal de Chaves.O adversário foi o Cazaquistão e o selecionador à época, Luiz Felipe Scolari, lançou Ronaldo na 2.ª parte, substituindo Rui Costa. O jogo terminou com uma vitória de Portugal por 1-0.Ronaldo chegou a meio deste caminho nove anos depois. Em outubro de 2012, o internacional português chegou aos 100 jogos pela Seleção Nacional num jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2014. Foi no Estádio do Dragão, diante da Irlanda do Norte (1-1) com Paulo Bento ao leme.No quarto encontro com Roberto Martínez como selecionador, o Estádio Laugardalsvollur, em Reiquejavique, é assim o palco do 200.º jogo de Cristiano Ronaldo com a camisola das quinas, o número 7 nas costas e a braçadeira de capitão.Inigualável. Único."