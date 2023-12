Portugal conhece o seu destino: siga o sorteio do Euro'2024, em direto

há 1 horas 15:06

Formato do sorteio

Há 24 lugares para distribuir por seis grupos de quatro seleções, tendo os potes sido definidos pela prestação no apuramento e não pelo ranking da FIFA. No Pote 4 há ainda duas vagas por definir, correspondentes aos vencedores do playoff a disputar em março. A única condicionante do sorteio é a Alemanha ocupar a posição 'A1', ou seja, a primeira do Grupo A. Isto garante que disputará o jogo de abertura, marcado para 14 de junho na Allianz Arena, em Munique. A final joga-se no Olímpico de Berlim, a 14 de julho.