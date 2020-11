Fernando Santos explica chamada de Paulinho e Pedro Neto à Seleção

Paulinho e Pedro Neto foram incluídos por Fernando Santos na lista de convocados para os últimos três jogos de Portugal em 2020, entre os quais a dupla jornada decisiva do grupo 3 da Liga das Nações A, com França e Croácia. Não querendo apontar apenas aos dois jogadores, o selecionador justificou a "confiança" que tem no lote de jogadores.





"Não vou falar do Paulinho, mas sim sobre a geral. Esta foi a opção do selecionador. Escolhi estes jogadores com aquilo que entendemos. Foco total no desempenho na Liga das Nações, objetivo claro e faremos tudo para estar na final four para tentar depois obviamente revalidar o título. Dentro dessa perspetiva anunciamos que também podemos para ir observando os jogadores que fazem parte de um lote muito alargado que a qualquer momento podem ser chamados. São 40 ou 50 jogadores que eu acho que têm qualidade para vir, esse é o critério: qualidade. Umas vezes optamos por um, outras vezes por outro. É injusto explicar porque é que veio este ou aquele. Tenho confiança em todos. Cada treinador tem aquele modelo e depois escolhe em funções das características", afirmou na conferência de imprensa.E prosseguiu: "Vão somar a esta seleção, não acrescentar. Têm características diferentes. Entendi que devia conhecer melhor alguns jogadores. A maioria destes jogadores já passaram por aqui, não é o caso do Paulinho. Mal seria se não fosse assim. Acho que esta era uma oportunidade boa. Eles estão aqui porque têm qualidade."A Seleção Nacional tem agendado um particular com Andorra, em 11 de novembro, no Estádio da Luz, antes de receber os franceses no mesmo terreno, três dias depois, e de visitar os croatas, no dia 17, naqueles que serão os dois últimos encontros na fase de grupos da Liga das Nações.