Fernando Santos justifica novidades na convocatória

Fernando Santos divulgou esta sexta-feira a convocatória da Seleção Nacional para a Liga das Nações e, em conferência de imprensa, abordou as suas escolhas e os desafios que se seguem. Portugal vai ter uma verdadeira maratona de quatro jogos em 11 dias, a abrir com Espanha, em Sevilha, a 2 de junho, seguindo-se Suíça (5) e República Checa (9), ambos no Estádio José Alvalade, e a fechar, novamente, os helvéticos, em Genebra (12)."Vamos ver o que podem dar. Na última janela tivemos Djaló e Inácio, dei-lhes os parabéns pelo que fizeram. Agora decidi o Domingos Duarte e o Carmo para os ter aqui, o contacto é sempre importante. Entendemos que era o momento oportuno para fazer isso. Gostei muito do que fizeram aqui, não tem a ver com qualidade. E é importante nesta fase procurar avaliar. Ao vivo na televisão, é sempre melhor ter contacto com o que faz no treino, a relação, e a forma como jogamos""Como sempre disse aqui sempre fez parte do lote que estavam a ser observados. A selecção é um espaço aberto, há sempre um lote de 50, 60 em observação. Aconteceu agora com a mesma naturalidade de outros que chegaram aqui. É uma oportunidade. São 4 jogos no fim de época, vai ser muito difícil para todos, selecionadores e jogadores. Época sobrecarregada, com muitos jogos. Alguns ainda vão ter jogos como o Patrício e o Jota. Vai obrigar a rotação clara nestes 4 jogos em 10 dias. Raramente aconteceu desde que estou aqui, à exceção de fases finais. Uma prova importantíssima, já vencemos e vai obrigar a gestão, daí o lote ser mais alargado. Não é dar minutos ao Joaquim, António ou o Manuel""É importante ver em contexto de treino e jogo. Só temos 4 jogos e mais 2 em Setembro, o que vai ser muito importante. Vai haver muitas mudanças até começarmos a preparar realmente o Mundial. Jogadores vão mudar. Há os que não estão aqui e estiveram na última, mas sem condições físicas para estar aqui, como o Rúben Dias e João Félix. Temos de pensar no futuro e campeonato do Mundo. Mas não tanto no contexto de jogadores, cimentar o que fizemos no playoff. Forma de jogar, cimentar ideias, procurar corrigir o que não esteve tão bem, cimentar a ideia clara daquilo que queremos para projecção do que iremos fazer no Mundial"."Não há vantagem de ninguém. São opções. Se não acreditasse no Patricio, no Sá e no Diogo Costa não eram os que estavam cá. Isso é claro e nem tem discussão. Quando os selecionadores não gostam, acham que não têm qualidade, não convocam. Não está em causa a confiança pelo Rui Patrício, depois tomarei a decisão""Renovação é natural. Percebo bem a pergunta, é uma discussão normal. Pepe e Fonte têm idade mais elevada, mas o critério é de qualidade e não da idade. Se continuam a ser os que me dão garantias, tudo bem. Já não falo dos jogadores que lancei, mas se pensarmos que 27 chegaram à Seleção e afirmaram-se, chegaram com 18 anos, como o Rúben Neves, termina em Danilo com 24 e ainda era do Maritimo. Chegaram naturalmente, mas não foi uma renovação natural? Foi, vai continuar a ser feita em todas as seleções e em todo o lado. Mas o critério principal é a qualidade. Temos de analisar os jogadores, ver e depois decidir os que vão estar presentes no Mundial, que será aqueles que nos derem mais garantias. Temos um objetivo claro. Vamos jogar para 11 milhões de portugueses, com o objetivo único de ganhar, agora e no Mundial. Na máxima força"."Enquadrado está ele. Neste momento toda a gente fala dele, mas nas duas últimas convocatórias estava cá e jogou. Sabemos e acreditamos muito na qualidade dele. Parte como todos do zero para jogar mas com probabilidades de jogar""Muito mais do que consolidação de jogadores, A, B ou C, mais importante e consolidação dos processos. Para isso vamos verificar quem corresponde. Não faria sentido não dar continuidade a esses processos e aos jogadores. Quando se chega aqui a 1ª vez não é fácil, não é o mesmo que estar no clube. Em treino rapidamente se integram. Se voltaram a ser convocados… quero ver outros a competir, como os centrais. Vitinha também já está consolidado"."É sempre importante, mesmo os particulares. Esta é uma das provas mais importantes do calendário europeu. Reúne as melhores seleções da Europa, temos 6 jogos nesta competição. Antes eram 4 agora são 6, mas entramos para competir e para ganhar. Eu e todos os meus colegas, se só vemos jogadores de vez em quando temos de aproveitar para consolidar ideias para o Mundial, onde só vamos ter 7 dias de trabalho. Praticamente não vamos ter treino. Vamos ficar aqui mais 2 ou 3 dias, depois a viagem para o Qatar. Há aqui uma série de factores que temos de trabalhar. Todos os selecionadores vão aproveitar para consolidar a ideia. Ninguém tem noção do que vai acontecer. Se esta conferência fosse há 3 semanas e perguntassem se o Rúben estaria aqui, diria que sim. Até novembro ninguém sabe o que vai acontecer. Temos de ir preparando o plano, que não pode ser fechado nem reduzido a 23 ou 24. Temos de preparar lote alargado para depois escolher, mas todos identificados. Maneira de estar, o grupo e os processo de jogo".