Pepe: «Ronaldo vai querer sempre o melhor para Portugal»

Pepe não esconde a ambição de voltar a conquistar a Liga das Nações. Na véspera do encontro com a Croácia (amanhã, no Estádio do Dragão, às 19H45), o central falou de um adversário "extremamente difícil".





"Temos de ter a ambição de querer fazer as coisas bem. É um jogo extremamente difícil que queremos ganhar. Temos de ter a mesma ilusão de querer voltar a festejar o título. Temos possibilidade de ir pouco a pouco, temos tudo para chegar longe", afirmou.Sobre a possibilidade de Portugal ir a jogo sem Cristiano Ronaldo , Pepe sublinhou que o capitão está sempre pronto a apoiar... dentro ou fora de campo. "Vai estar sempre a apoiar-nos. É a referência de Portugal e no futebol mundial. Ele vai querer sempre o melhor para Portugal"."Temos sorte de ter muitos jogadores com muita qualidade. Mas o mais importante é a fome de querer ganhar e fazer as coisas bem. E isso nós temos, juntando a isso a qualidade de cada um""Espero primeiro defender bem (risos). Temos gente na frente que pode marcar. Se puder marcar ficarei feliz, mas tenho de me concentrar no meu trabalho, que é defender, porque vai ser um jogo muito difícil para nós""Tive a sorte de poder jogar com esses dois grandes jogadores, também com o Vida. Mas a Croácia não são só eles dois. Têm jogadores com muita qualidade. Vou ficar feliz por poder revê-los, tive momentos muito bons, com todos, mas amanhã somos adversários e cada um vai querer o melhor para o seu país".. "Queremos começar bem e a melhor maneira é ganhar. Trabalhamos para isso. Sabendo que temos um adversário com o mesmo objetivo. Espero que amanhã estejamos conscientes de que vai ser um jogo difícil".É sinal que temos de viver dia a dia, como esse jogo. Temos de vivê-lo como se fosse o ultimo, não sabemos o dia de amanhã. Nunca pensámos passar por uma situação destas. Respeitar sempre o próximo, neste caso a Croácia"