48 equipas e 104 jogos: saiba como o formato do Mundial'2026 pode revolucionar o futebol

O Mundial'2026, que se realizará no México, Estados Unidos e Canadá, está a despertar a curiosidade dos adeptos à volta do Mundo. Com 48 equipas, mais jogos e, naturalmente, mais dias de torneio e um novo formato, a prova promete ser revolucionária, e a 'ESPN' explica como todas essas alterações podem entrar em vigor.México, Estados Unidos e Canadá estariam, como anfitriões, automaticamente qualificados para a competição. Assim, a distribuição das várias equipas seria feita da seguinte maneira: oito seleções asiáticas, nove africanas, seis da América do Norte, central e Caraíbas, 16 europeias, seis sul-americanas e uma da Oceânia. Para além disso, o Mundial duraria mais seis dias: o de 2022, no Qatar, terá a duração de 29. Em 2026, serão 35. Estima-se ainda um aumento dos 64 jogos para os 104 (!).Apesar de ainda não estar definido, o formato deverá passar por uma de duas opções: ou as 48 equipas se dividem em 16 grupos de três - onde os dois primeiros de cada um se qualificam para a fase seguinte -, ou em 12 grupos de quatro - onde deverão passar os dois primeiros e os oito melhores terceiros colocados.Recorde-se que Arsène Wenger, diretor do Departamento de Desenvolvimento do Futebol Mundial da FIFA, já deixou em aberto o modelo do próximo Campeonato do Mundo , levantando até a possibilidade de se "dividirem dois lados com 24 equipas".