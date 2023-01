Agüero responde a Ibrahimovic: «Preocupa-te com os teus jogadores que nem foram ao Mundial»

Sergio Agüero respondeu, esta quinta-feira, às mais recentes declarações de Ibrahimovic à 'France Inter', onde o sueco visou as celebrações dos jogadores argentinos na final do Mundial, frisando que os mesmos "não merecem respeito". Ora, o antigo avançado da albiceleste não gostou e disse a Zlatan para se "preocupar com o seu país"."Antes de dizeres isso, devias ter reconhecido que querias que a França ganhasse [o Mundial]. Tu também te portas mal. Em campo tens comportamentos errados", começou por referir Agüero no seu canal da Twitch.E prosseguiu: "Lembro-me que quando jogámos contra o Manchester United, eu estava no banco do City e tu só protestavas. És a pessoa menos indicada para falar. Aqui não tens razão, mas é a tua opinião. É de muito mau gosto dizeres que não vamos voltar a ganhar. Em vez de te preocupares tanto com a Argentina, devias preocupar-te com o teu país e com o facto de os teus jogadores nem se terem qualificado para o Mundial".Apesar das críticas aos argentinos, Ibrahimovic elogiou a postura de Messi, mas Agüero... não ficou convencido. "Talvez te enoje o facto de Messi ter vencido um Mundial e te doa reconhecer que é o melhor jogador do Mundo. O futebol é isto, às vezes ganha-se a jogar bem e a ser malandro dentro de campo. É estranho porque foste um jogador bastante lutador. Lembro-me que discutiste com Guardiola e por isso saíste do Barcelona... Para falares sobre a Argentina, tens de ver como te comportaste ao longo da tua carreira", rematou.Agüero, recorde-se, juntou-se aos festejos dos jogadores após a final do Mundial, tendo integrado a comitiva liderada por Lionel Scaloni.