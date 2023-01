Ibrahimovic critica celebrações da Argentina na final do Mundial: «Não se ganha assim»

Zlatan Ibrahimovic criticou as celebrações da seleção da Argentina na final do Mundial, referindo que os jogadores "que se portaram mal não merecem respeito". Em contrapartida, o avançado elogiou a atitude de Messi e deixou uma mensagem de ânimo a Mbappé."Messi é considerado o melhor jogador da história [do futebol], tinha a certeza que ia ganhar. Não estou preocupado com ele. Estou preocupado com os outros jogadores argentinos porque não vão ganhar mais nada. Messi ganhou tudo e vai ser lembrado, mas o resto, os que se portaram mal, não podem ser respeitados. Falando enquanto jogador profissional de topo, posso dizer que isso é um sinal de que só vão ganhar uma vez. Não se ganha assim", referiu o sueco à 'France Inter', antes de se dirigir a Mbappé."Lamento por ele, marcar quatro golos numa final e não a ganhar é muito triste. Mas ainda vai ganhar um Mundial", rematou.