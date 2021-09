há 2 horas 18:14

Duelos entre companheiros de equipa em perspetiva

Para além do óbvio duelo entre Neymar e Lionel Messi, ambos companheiros de equipa no Paris Saint-Germain, o encontro deste domingo poderá preparar um embate entre Nicolás Otamendi e Lucas Veríssimo, defesas-centrais que formam dupla no Benfica.