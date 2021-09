«Quatro pessoas entraram no relvado sem máscara e interromperam um jogo»

Claudio Tapia, presidente da Federação Argentina de Futebol (AFA), não poupou nas palavras a propósito da situação vivida no Brasil-Argentina. À 'TyC Sports', o líder federativo deixou duras críticas à forma como tudo processou e até colocou em causa a postura das autoridades, falando em quatro homens sem máscara que interromperam o encontro.





"Em nenhum momento nos avisaram que não podíamos jogar. CONMEBOL disse para que fôssemos para o balneário. Estamos a ser prejudicados, queríamos jogar, assim como os jogadores do Brasil. Não podemos falar de mentiras. Temos uma legislação sanitária para os torneios sul-americanos. Temos um protocolo vigente e nós cumprimos tudo isso. Hoje viveu-se algo lamentável no futebol, uma imagem muito má: quatro pessoas sem máscara a entrar num relvado e a interromper um jogo. Estamos preparados para voltar à Argentina. CONMEBOL e FIFA sabem que foi um fator externo ao jogo e avaliaram a possibilidade de sairmos de campo."Já Lionel Scaloni mostrou-se também indignado com toda a situação. "Isto deixa-me muito triste, não procuro culpados. Não era o momento. Isto devia ter sido uma festa para todos, para desfrutarmos e acabou nisto... Em nenhum momento nos avisaram que não podiam jogar o encontro. O delegado da CONMEBOL disse-me para irmos para o balneário e foi isso que fiz. Queríamos jogar, tal como os brasileiros", disse Lionel Scaloni, selecionador da Argentina, em declarações à 'TyC Sports'.