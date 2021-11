Bernardo Silva continua a ser a única baixa no treino da Seleção Nacional

Bernardo Silva continua a ser a única baixa do treino da Seleção Nacional, tendo em vista os próximos dois compromissos de qualificação para o Mundial'2022, frente a República da Irlanda e Sérvia.O avançado do Manchester City está a recuperar de uma mialgia de esforço , que já o tinha impedido de participar no treino desta terça-feira e, desta forma, é muito provável que não seja utilizado no jogo de amanhã.Fernando Santos, recorde-se, já dispensou Anthony Lopes, Rafa e João Mário, todos por motivos físicos, e chamou José Sá e Gonçalo Guedes aos trabalhos equipa das quinas. Fora do leque de opções para este primeiro jogo está o lateral Nuno Mendes que vai cumprir castigo frente à República da Irlanda.Às 12h00 Fernando Santos e Danilo farão a antevisão do jogo com os irlandeses e, após o almoço, a comitiva nacional viaja para Dublin.Portugal joga, esta quinta-feira, no terreno da República da Irlanda, pelas 19H45, e recebe a Sérvia no Estádio da Luz no domingo, dia 14, pela mesma hora.