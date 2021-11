Portugal conhece adversário nas 'meias' dos playoffs para o Mundial'2022: siga o sorteio em direto

há 2 min 14:36

Tiago Mendes: «Conquistar o Mundial seria a cereja no topo do bolo»



José Gageiro / Movephoto

Tiago Mendes, antigo internacional português, falou esta sexta-feira ao site oficial da FIFA horas antes do início do sorteio dos playoffs de acesso ao Mundial'2022, onde assumiu que conquistar o troféu no Qatar seria "a cereja no topo do bolo" para todos os portugueses.



"Conquistar o Mundial seria a cereja no topo do bolo, tal como costumamos dizer em Portugal, mas o que o Cristiano Ronaldo está a fazer pelo futebol é inacreditável e não tenho dúvidas que será para sempre lembrado neste desporto. Temos um grande grupo de jogadores que nos faz, a todos os portugueses, sonhar com grandes troféus", assumiu.



Tiago diz que Seleção gostaria de evitar nos playoffs



"Sabemos que no futebol tudo pode acontecer, mas se tivesse que escolher alguma seleção seria a Ucrânia porque também tem muitos bons jogadores, são muito compactos, e nós sofremos contra eles, pois não conseguimos batê-los nos dois jogos mais recentes entre as duas seleções."