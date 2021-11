Do melhor para o pior: quem pode calhar a Portugal no playoff

Portugal fica esta sexta-feira a conhecer o caminho que terá de percorrer para garantir o bilhete para o Qatar, que deixou voar ao perder com a Sérvia por 2-1. O playoff para o Mundial’2022 consiste em três emparelhamentos com meias-finais e finais, com 12 seleções divididas pelos três caminhos. Portugal é um dos cabeças de série, a par de Itália, Escócia, Rússia, Suécia e Gales, jogando por isso o primeiro jogo em casa. No pote 2, estarão Turquia, Polónia, Macedónia, Ucrânia, Áustria e República Checa, os possíveis adversários da Seleção nas meias-finais do playoff.



Record foi olhar para todas as equipas que estão presentes nesta etapa da competição e, através de 34 indicadores estatísticos dos jogos de qualificação, estabeleceu um ranking de dificuldade. Para cada indicador analisado foi atribuído uma pontuação de 1 a 12 pontos, consoante o valor face às restantes equipas. Através desta análise é possível conhecer quais os adversários que Portugal deverá tentar evitar. Importa referir que, para efeitos de igualdade, foram retirados os jogos contra o último classificado nos grupos que tinham seis participantes (grupos F, G, H, I e J).



Em jeito de curiosidade, a equipa das quinas é, segundo a classificação obtida no ‘Ranking Record’, o segundo melhor conjunto, somando 315 pontos.