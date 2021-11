há 28 min 22:11

Marcelo Rebelo de Sousa: «Já estive com os jogadores e disse-lhes que vamos passar»



FPF

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República portuguesa, mostrou-se confiante de que a Seleção Nacional irá marcar presença no Mundial'2022, confidenciando a conversa que teve com os jogadores no final do encontro no estádio da Luz.



"A vida é feita disto, a luta continua e em março há mais. Estamos habituados a isto. Já estive com eles [jogadores] e disse-lhes que vamos passar, que em março há mais e vamos estar no Qatar", começou por dizer Marcelo Rebelo de Sousa.



Covid-19



"Vi muita gente com máscara, não estou preocupado", atirou.