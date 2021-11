Fernando Santos: «A responsabilidade é minha, mas vamos estar no Qatar»

Fernando Santos assumiu este domingo a responsabilidade pela derrota diante da Sérvia , que impediu Portugal de apurar-se diretamente para o Mundial'2022."Não foi uma melhor exibição do que na quinta-feira [na Irlanda]. Entrámos bem, pressionámos, fizemos golo. Depois começámos a não ter bola, a baixar linhas e a chegar atrasados. O adversário a jogar a quatro, dificilmente acertámos as marcações. Depois meti quatro médios interiores, para os laterais não estarem tão fechados e abrirem mais. Tivemos sempre muitas dificuldades. Tentei, os jogadores tentaram, lutaram. Sempre que ligámos o jogo criávamos situações e dificuldades. Mas a maior parte das vezes não conseguimos. A responsabilidade é minha. A mensagem não era para jogarmos assim. Se fosse para empatar não teríamos jogado assim, em 4x3x3", começou por analisar o selecionador nacional, aos microfones da RTP3."Alguns jogadores não conseguiram perceber bem as mensagens na 1ª parte, ao intervalo expliquei, eles meteram dois avançados. Queria que os nossos laterais subissem mais, jogassem mais a frente. O jogo aí ficou mais equilibrado. Não houve tanta dificuldade. Criámos 2 ou 3 oportunidades de golo, eles também. Tivemos lance flagrante do Renato. A dada altura teve que sair. Metemos o Bruno para continuar a dar mobilidade à equipa", acrescentou, reiterando depois ser dele a responsabilidade pela derrota com a Sérvia."O Nosso ADN é para jogar no pé, mas tivemos dificuldades. É verdade que a equipa se despersonaliza. O Bernardo quis bola, mas foi o único. Jogámos sempre com receio e alguma ansiedade. Para o lado, para o guarda-redes... A responsabilidade é minha. Todos sabemos que não fizemos tudo o que deviamos. Mas vamos estar no Qatar. Os jogadores sabem que sempre jogamos para ganahr, a pensar momento ofensivo e não tanto no defensivo. Nem sempre sai como quero nem como os jogadores querem. A responsabilidade é minha", concluiu.