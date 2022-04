Sorteio do Mundial'2022 em direto: conheça os adversários de Portugal

há 56 min 15:41

As condicionantes do sorteio

O sorteio tem poucas condicionantes, mas há ainda alguns aspetos a ter em conta. No mesmo grupo não podem constar mais do que duas seleções europeias, nem duas de outra confederação. A título de curiosidade, não poderia haver um grupo com Portugal, Alemanha, Sérvia e Gana ou com Brasil, Uruguai, Sérvia e Camarões.