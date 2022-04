As datas dos três jogos de Portugal na fase de grupos do Mundial'2022

Portugal ficou no grupo H do Mundial'2022 e terá como adversários na fase de grupos o Uruguai, a Coreia do Sul de Paulo Bento e o Gana. Fique a conhecer as datas das partidas da Seleção Nacional.- Portugal-Gana (24 novembro)- Portugal-Uruguai (28 novembro)- Coreia do Sul-Portugal (2 dezembro)De referir que nos oitavos de final o grupo H, onde está a Seleção Nacional, irá cruzar com o grupo G, que conta com Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões.A seleção portuguesa de futebol vai disputar a oitava fase final, e sexta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, tendo como melhor registo o terceiro lugar da estreia.A fase final do Mundial de futebol de 2022 realiza-se no Qatar, de 21 de novembro a 18 de dezembro.