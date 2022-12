Otávio e um segredo de longevidade por desvendar: «Só um animal como Pepe é que consegue»

Muitas foram já as vezes que Pepe foi questionado sobre o segredo da sua longevidade: se o central não o revela diretamente, facto é que nem os colegas que com ele trabalham o sabem! Esta quinta-feira, a pergunta foi feita a Otávio, na conferência de imprensa da Seleção, e o médio revelou a sua 'teoria'."É mesmo um segredo...(sorriso) Acho que é o trabalho e o foco dele. Sei do que ele abre mão para chegar a esse nível com essa idade. Só um animal como o Pepe é que consegue. Parabéns e acho que ele ainda tem mais alguns anos", afirmou.