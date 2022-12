Otávio e a situação de Ronaldo: «É normal um jogador ficar aziado quando não joga»

Otávio fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo com Marrocos, encontro dos quartos de final do Mundial'2022 agendado para sábado, às 15 horas. Numa sala de imprensa lotada, o médio do FC Porto respondeu a todas as perguntas numa conferência dominada esmagadoramente por um único tema: Cristiano Ronaldo Reação de Ronaldo : "Acho que o que Ronaldo disse tem toda a razão, estamos unidos e não são essas coisas de fora que vão entrar no grupo. Sabemos tudo o que se passa, dentro e fora, e só estamos concentrados em jogar e ganhar por Portugal.""Foi sempre tudo normal, nunca ninguém viu uma discussão ou algo parecido. É normal o jogador ficar aziado quando não joga, mas isso são todos. Tudo o que ele faz e não faz... São notícias.""Acho que sempre mostrou isso para todos, para dentro e para fora, mas os detalhes das imagens demonstram o negativo e nunca o positivo. Ele é um exemplo, o capitão e mesmo sabendo que não ia jogar, sempre nos deu força. Estamos unidos.""Já estou a 100%, foi um problema muscular... Chegar à final com o Brasil? Eu quero é ganhá-la, não tem adversário nem tem nada.""Faço parte do grupo que veio para o Mundial, todos somos pilares e a equipa está bastante unida. Desse jeito, podemos chegar longe""É a mesma. Todos os jogos vemos o positivo e negativo, para tentar aplicar. O Ronaldo é exemplar, dos melhores da história, mas sabemos da qualidade de todos. O Gonçalo entrou e esteve bem no jogo. Estamos 24 e estão todos prontos para jogar.""Nunca falou nada porque ele nunca quis ir embora. Pelo contrário. É um exemplo e é o nosso capitão. A Seleção está junto com ele. É a nossa força e estamos todos unidos.""É uma equipa muito difícil, sabemos disso, a maioria dos jogadores viram todos os jogos do Mundial. Não perderam nenhum jogo e só sofreram um golo. Eles são muito fortes, mas queremos ganhar. Vieram com grandes adeptos, mas dentro do campo são 11 contra 11 e queremos ganhar""É mesmo um segredo... Acho que é o trabalho e o foco dele. Sei do que ele abre mão para chegar a esse nível com essa idade. Só um animal como o Pepe é que consegue. Parabéns e acho que ele ainda tem mais alguns anos.""Onde me colocam, eu tento dar o meu melhor. Aqui é igual. No FC Porto jogo na direita, mas vou muito para o meio. Eu quero é jogar, respeitando sempre as decisões do treinador.""O Cristiano tem um público muito grande, ele quando está bem, a equipa está bem e quando a equipa está mal, ele também."